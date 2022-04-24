İrem Derici çocukluk fotoğrafını paylaştı, takipçileri gülme krizine girdi
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede yorum yağdı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan İrem Derici, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü şarkıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Instagram hesabının hikaye bölümünden çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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İrem Derici'nin paylaşımında yer alan açıklamalar, takipçilerini kırdı geçirdi.
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