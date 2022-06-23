İrem Derici göğüslerini soran takipçisine bu yanıtı verdi
Estetikle bambaşka biri olan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa ''Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın?'' yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi.
Şarkıcı Cem Belevi ile olaylı bir şekilde ayrılan İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Burun, göğüs ve dişlerini yaptırdığı bilinen İrem Derici, göğüsleriyle ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
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Instagram'da 7.9 milyon takipçisi bulunan Derici, eşofman üstüne giydiği sporcu sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak, "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" notunu düştü.
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Ünlü şarkıcı bir takipçisinin, "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" sorusuna "Parayla" yanıtını verdi.
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