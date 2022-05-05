İrem Derici kasığına kadar yırtmaçlı sahne kostümüyle nefes kesti
Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medyanın en aktif ünlülerinden olan Derici, sık sık yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla da gündemdeki yerini koruyor.
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Sahne performansının yanı sıra, kıyafetleriyle de yürek hoplatan İrem Derici, son konserinde de yine görenleri kendisine hayran bıraktı.
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35 yaşındaki yıldız oyuncu, kasığına kadar olan yırtmacıyla sahnenin tozunu attırırken, fotoğrafına ise binlerce beğeni ve yorum geldi.
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