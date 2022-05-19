İrem Derici konser kostümüyle olay oldu
Cem Belevi tarafından aldatılan İrem Derici, yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. İrem Derici, son olarak Harbiye’de sevenleriyle buluştu.
Bir süredir aşk yaşadığı Cem Belevi ile ihanet nedeniyle ayrılan İrem Derici, dün akşam konserde sevenleriyle buluştu.
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Sahneye siyah deklteli bir elbiseyle çıkan İrem Derici, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen sevenlerini eğlendirdi.
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Konserde tercih ettiği kostümle poz veren İrem Derici, o anları Instagram sayfasından paylaştı.
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İrem Derici’nin paylaşımına sevenleri beğeni yağdırdı. Bazı hayranları ise İrem Derici’ye, “O kaybetti boş ver” yorumunda bulundu.
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