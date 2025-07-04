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  4. Yıllardır aradığı aşkı 12 yaş küçük sevgilisinde bulduğunu sanmıştı ama...

İrem Derici - Melih Kunukcu aşkı bitti... Meğer yıllardır aradığı aşk o da değilmiş...

Bir süredir "aradığım aşkmış" dediği ve kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu'yla aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bir aşk girişimi daha başarısızlıkla sonuçlandı...

İrem Derici - Melih Kunukcu aşkı bitti... Meğer yıllardır aradığı aşk o da değilmiş... - Resim: 1

Kendine has üslubuyla attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan İrem Derici "aradığım aşkmış" dediği kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu ile ayrıldı. 

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İrem Derici - Melih Kunukcu aşkı bitti... Meğer yıllardır aradığı aşk o da değilmiş... - Resim: 2

Melih Kunukcu ile sarmaş dolaş pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici'nin Kunukçu ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı bile iddia edilmişti. 

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İrem Derici - Melih Kunukcu aşkı bitti... Meğer yıllardır aradığı aşk o da değilmiş... - Resim: 3

Daha önce bir evlilik teklifi beklemediğini dile getiren Derici, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

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İrem Derici - Melih Kunukcu aşkı bitti... Meğer yıllardır aradığı aşk o da değilmiş... - Resim: 4

Son olarak İrem Derici'den sürpriz bir hamle geldi ve ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi.

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