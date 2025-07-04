İrem Derici - Melih Kunukcu aşkı bitti... Meğer yıllardır aradığı aşk o da değilmiş...
Bir süredir "aradığım aşkmış" dediği ve kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu'yla aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bir aşk girişimi daha başarısızlıkla sonuçlandı...
Kendine has üslubuyla attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan İrem Derici "aradığım aşkmış" dediği kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu ile ayrıldı.
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Melih Kunukcu ile sarmaş dolaş pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici'nin Kunukçu ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı bile iddia edilmişti.
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Daha önce bir evlilik teklifi beklemediğini dile getiren Derici, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek evliliğe yeşil ışık yakmıştı.
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Son olarak İrem Derici'den sürpriz bir hamle geldi ve ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi.
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