İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu: ''Evlenmeden olmaz''
DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici, hamile olduğu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı İrem Derici, bir süredir DJ Melik Kunukcu ile aşk yaşıyor.
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Ünlü şarkıcı hakkında ortaya atılan hamilelik iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Sosyal medya hesabından dedikodulara yanıt veren İrem Derici, karnının gözüktüğü bir fotoğrafı paylaştı.
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Derici, ''Benim de geleneksel taraflarım var. Evlilik olmadan çocuk olmaz. Böyle dedikodulara gülüp geçiyorum ama açıklama yapmam gerektiğini hissettim'' diyererek iddialara noktayı koydu.
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