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İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu: ''Evlenmeden olmaz''

DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici, hamile olduğu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu: ''Evlenmeden olmaz'' - Resim: 1

Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı İrem Derici, bir süredir DJ Melik Kunukcu ile aşk yaşıyor. 

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İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu: ''Evlenmeden olmaz'' - Resim: 2

Ünlü şarkıcı hakkında ortaya atılan hamilelik iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu: ''Evlenmeden olmaz'' - Resim: 3

Sosyal medya hesabından dedikodulara yanıt veren İrem Derici, karnının gözüktüğü bir fotoğrafı paylaştı. 

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İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu: ''Evlenmeden olmaz'' - Resim: 4

Derici, ''Benim de geleneksel taraflarım var. Evlilik olmadan çocuk olmaz. Böyle dedikodulara gülüp geçiyorum ama açıklama yapmam gerektiğini hissettim'' diyererek iddialara noktayı koydu. 

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