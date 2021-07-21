İrem Derici: ''Olmazsa suratıma tükürün''
28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser verecek olan İrem Derici, çok iddialı konuştu. "Dünya standartlarında bir konser izleyeceksiniz" dedi.
Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tutmuştu.
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İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı, tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.
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28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser hazırlıklarına başladığını duyuran Derici, çok iddialı konuştu.
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'Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye'ye kadar roket gibi olacağım.'
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