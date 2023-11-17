İrem Derici: Özgürlüğümü kıskanıyorlar
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, “Beni kıskananlara sesleniyorum” diyerek samimi açıkmalarda bulundu.
36 yaşındaki şarkıcı, "İşler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. 3-4 konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Genelde ilişkilerim kavga ve gürültüyle bitiyor. Bu sefer böyle olsun istemedim çünkü Atakan çok değerliydi benim için, hâlâ da öyle" demişti.
Ünlü popçunun, ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin kendisine sımsıkı sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Derici, "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır" mesajıyla aşkını ilan etti.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, son olarak Özgür Aras’ın Harbiye’de açtığı yeni kulübü Ev adlı mekânda ‘Ev partisi’ konseptli bir davet verdi.
Şarkıcı, bir konserden sonra alkol aldığı bardakları kırmasının eleştirilmesiyle ilgili, “Kıt, beyinsiz ve geri zekâlı kimse benim yolumdan geçmesin, rica ediyorum. Orada bir mizansen var. Orası kulisim, kime ne?” ifadelerini kullandı.