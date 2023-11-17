İrem Derici: Özgürlüğümü kıskanıyorlar

36 yaşındaki şarkıcı, "İşler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. 3-4 konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Genelde ilişkilerim kavga ve gürültüyle bitiyor. Bu sefer böyle olsun istemedim çünkü Atakan çok değerliydi benim için, hâlâ da öyle" demişti.