İrem Derici pişkinlikte sınır tanımadı

"CEZAMIZ NEYSE ÖDERİZ"

Ceza yediği halde pişman olmayan İrem Derici, "Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti" diyerek kendini savundu.