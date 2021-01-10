İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından tepki
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de mastürbasyon, cinsel hayat ve aldatma itiraflarıyla olay olan İrem Derici'ye babasından sert tepki geldi. Kızını sert sözlerle uyaran Hulusi Derici “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” dedi.
Exxen'de Konuşanlar programında mastürbasyon, cinsel hayat ve aldatma itiraflarıyla olay olan İrem Derici'ye babasından sert tepki geldi.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yer alan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan İrem Derici yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dericinin cinsel hayatıyla ilgili itiraf büyük ses getirmişti.
Derici, üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyerek kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını anlatmıştı.