İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından tepki

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yer alan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan İrem Derici yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dericinin cinsel hayatıyla ilgili itiraf büyük ses getirmişti.