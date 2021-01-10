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  3. 10 Ocak 2021 15:00

İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından tepki

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de mastürbasyon, cinsel hayat ve aldatma itiraflarıyla olay olan İrem Derici'ye babasından sert tepki geldi. Kızını sert sözlerle uyaran Hulusi Derici “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” dedi.

İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından tepki

Exxen'de Konuşanlar programında mastürbasyon, cinsel hayat ve aldatma itiraflarıyla olay olan İrem Derici'ye babasından sert tepki geldi. 

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İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından tepki

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yer alan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan İrem Derici yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dericinin cinsel hayatıyla ilgili itiraf büyük ses getirmişti. 

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İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından tepki

Derici, üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyerek kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını anlatmıştı.

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İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından tepki

"Annem odaya girip gördü'' Yakalandığı andan bahseden Derici "Annem odaya girip gördü. Toparlanmak yerine far görmüş tavşan gibi bakakaldım" söylememişti. 

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