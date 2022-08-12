İrem Derici'den bir garip ''elim dursa ayağım durmuyor'' şovu
Sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla her defasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı İrem Derici bu sefer de sahil kenarından yaptığı video paylaşım ile gündemde.
Son dönemlerde yaptığı çılgın paylaşımları ve neşeli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken İrem Derici'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Alaçatı'da bir plajda içki kadehini ayak parmaklarının arasına sıkıştırarak içen Derici, yaptığı paylaşımın altına "Eli dursa ayağı durmuyor" notunu ekledi.
Birkaç gün önce yoğun iş temposundan dolayı hastanelik olan Derici, plajda yaptığı paylaşımla da adından söz ettirdi.
8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Derici, beyaz bikinisiyle plajda güneşlenirken ilginç bir içki içme taktiği denedi. Kadehi ayak parmaklarının arasına sıkıştıran şarkıcı, kendini zorlayarak içkiyi içmeyi başardı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Derici, "Eli dursa ayağı durmuyor" notunu düştü.