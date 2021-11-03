İrem Derici'den kendisine ''çok çirkin'' diyen takipçisine küfür!

Çılgın çıkışları ve dobralığı ile bilinen şarkıcı İrem Derici, kendisini canlı canlı gördüğünü iddia ederek 'Çirkin değil, çok çirkinmiş' diye paylaşım yapan bir takipçisine ağıza alınmayacak bir küfürle karşılık verdi.