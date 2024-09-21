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  4. İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince...

İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince...

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici son itirafıyla sosyal medyada dikkat çekti.

İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince... - Resim: 1

Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

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İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince... - Resim: 2

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la Eylül 2023'te yollarını ayıran İrem Derici, Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Derici'nin bu ilişkisi de geçtiğimiz aylarda son bulmuştu. 

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İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince... - Resim: 3

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Derici, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. 

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İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince... - Resim: 4

HAYATINA GİREN HERKESİ HER GÜN STALKLIYOR

Özel hayatını hiç çekinmeden anlatan Derici, eskiden beri hayatına giren herkesi her gün stalkladığını ve bu sadece meraktan yaptığını ifade etti.

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