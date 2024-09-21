İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince...
Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici son itirafıyla sosyal medyada dikkat çekti.
Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la Eylül 2023'te yollarını ayıran İrem Derici, Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Derici'nin bu ilişkisi de geçtiğimiz aylarda son bulmuştu.
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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Derici, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu.
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HAYATINA GİREN HERKESİ HER GÜN STALKLIYOR
Özel hayatını hiç çekinmeden anlatan Derici, eskiden beri hayatına giren herkesi her gün stalkladığını ve bu sadece meraktan yaptığını ifade etti.
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