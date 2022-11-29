İrem Derici'den takipçisinin ''İrem Derici ev aldı mı ya?'' sorusuna yanıt
Şarkıcılık kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımları ile de gündeme gelen İrem Derici, takipçisinin sorusuna yanıt verdi.
Özel hayatı, iddialı sosyal medya paylaşımları ve sivri açıklamalarıyla her daim magazin gündeminde yer bulan İrem Derici, geçtiğimiz hafta Etiler'deydi. Basın mensuplarını görüp, röportaj talebini geri çevirmeyen şarkıcı, "Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 25 Kasım'da yeni şarkım çıkıyor" demişti.
Radyocu Rıza Esendemir ile 2014–2016 yılları arasında evli kalan, son olarak meslektaşı Cem Belevi ile ilişkisini ihanete uğradığı gerekçesiyle olaylı şekilde sonlandıran Derici, "Döndür döndür aynı şeyler. 10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere" şeklinde konuşmuştu.
Amerika'da olduğu döneme dair dikkat çeken bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:"Bu gönül sevmek istiyor. Arkadaşlarım dostlarım da sevsin, sevilsin. Madrid'e tatile gideceğim. Oradan artık İspanyol bir damat ile mi dönerim, bilmiyorum. Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım. 'Erkeklerle belki tanışırım, size damat getiririm' diye ama onda da Türk yazdı bana. 'İrem Derici'nin adını kullanmaya utanmıyor musun?' dedi. Sahte hesap sandı beni. Artık bir bara falan gideceğim Madrid'de, orada falan tanışırım ne yapayım."
Derici, önceki günlerde ise klip çekimleri için Beyoğlu Asmalımescit'te objektiflere yansımıştı. Ünlü isim basın mensuplarıyla konuşurken, sokaktaki çocuklardan birisi; “Seni tanıyorum” sözleriyle röportajı bölünce, İrem Derici sinirlerine hakim olamamıştı.Popçu, "Sözümü kesme! Burda röportaj yapıyorum. Neyse sonra görüşürüz" karşılığını vermişti. Derici, röportajı yarıda bırakarak oradan ayrılmıştı.