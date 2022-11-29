İrem Derici'den takipçisinin ''İrem Derici ev aldı mı ya?'' sorusuna yanıt

Amerika'da olduğu döneme dair dikkat çeken bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:"Bu gönül sevmek istiyor. Arkadaşlarım dostlarım da sevsin, sevilsin. Madrid'e tatile gideceğim. Oradan artık İspanyol bir damat ile mi dönerim, bilmiyorum. Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım. 'Erkeklerle belki tanışırım, size damat getiririm' diye ama onda da Türk yazdı bana. 'İrem Derici'nin adını kullanmaya utanmıyor musun?' dedi. Sahte hesap sandı beni. Artık bir bara falan gideceğim Madrid'de, orada falan tanışırım ne yapayım."