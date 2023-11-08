İrem Derici'den yeni aşkıyla romantik poz

ROMANTİK POZ

8,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan İrem Derici, son olarak geçirdiği birkaç güne ait kareleri yayınladı. Derici'nin paylaşımında en dikkat çeken kare ise yeni sevgilisiyle el ele verdiği poz oldu.