İrem Derici'nin aşksızlık isyanı
İrem Derici, Cem Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından aşk hayatına dair açıklama yaptı.
Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
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Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, sosyal medya hesabından Belevi'ye yönelik isim vermeden sert bir paylaşım yaparak, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu.
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Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullanmıştı.
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Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin bünyesi zayıf düştü. Yorgunluğu kaldıramayan Derici, önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye yattı.
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