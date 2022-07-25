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İrem Derici'nin aşksızlık isyanı

İrem Derici, Cem Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından aşk hayatına dair açıklama yaptı.

İrem Derici'nin aşksızlık isyanı - Resim: 1

Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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İrem Derici'nin aşksızlık isyanı - Resim: 2

Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, sosyal medya hesabından Belevi'ye yönelik isim vermeden sert bir paylaşım yaparak, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu.

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İrem Derici'nin aşksızlık isyanı - Resim: 3

Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullanmıştı.

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İrem Derici'nin aşksızlık isyanı - Resim: 4

Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin bünyesi zayıf düştü. Yorgunluğu kaldıramayan Derici, önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye yattı.

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