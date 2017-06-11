İrem Derici'nin evlilik açıklamaları duyanları şoke etti

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrem Derici Bodrum sezonunu açtığını ifade ederek "Bu sezonun ilk sahnesi. Müthiş bir açılıştayız. Yaz boyunca burada olmak ve açılışı yapmak benim için inanılmaz gurur verici. Ben her zaman bildiğiniz İrem zaten hep formumdayım. Çok heyecanlıyım ve gelen herkes inşallah evlerine mutlu gidecek" şeklinde konuştu.