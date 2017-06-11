İrem Derici'nin evlilik açıklamaları duyanları şoke etti
Amerika'nın en ünlü eğlence kulübünün Türkiye'deki ilk kulübünün açılışını ünlü sanatçı İrem Derici yaptı. İzdihama neden olan konserde İrem Derici hayranları unutulmaz bir gece yaşattı.
Açılışta sahneye çıkan İrem Derici eski ve yeni albümünden şarkılar söyledi. Yaptığı dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı hayranlarının kraliçe diye bağırması karşısında ben kraliçe olacak yaşta değilim ben prensim diyerek espiri yaptı.
Kimi zaman hayranlarıyla da beraber şarkılarını seslendiren Derici'nin oldukça neşeli olması ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçının konserinden saatler önceden dolan kulüpte ise izdiham yaşandı. Yaklaşık bin kişinin geldiği konser sonrasında İnternet fenomeni dj Hakan Kakız ise yaptığı danslar ile büyük beğeni topladı.
Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrem Derici Bodrum sezonunu açtığını ifade ederek "Bu sezonun ilk sahnesi. Müthiş bir açılıştayız. Yaz boyunca burada olmak ve açılışı yapmak benim için inanılmaz gurur verici. Ben her zaman bildiğiniz İrem zaten hep formumdayım. Çok heyecanlıyım ve gelen herkes inşallah evlerine mutlu gidecek" şeklinde konuştu.
HAYRANLARINA MÜJDELİ HABER Yeni şarkı müjdesini de veren İrem Derici konuşmasına şöyle devam ederek "Tek taş şarkım çok güzel gidiyor Allah şükür. 1 ay sonra yeni şarkım çıkacak. Haziran sonunda ise "İrem Derici ile eylenmene bak" isimli televizyon programım başlıyor. Bir müzik yarışması 3 er ünlü erkek ve 3'er ünlü kadın yarışacak. Bende programı sunacağım. Kendimi izledim ve çok güldüm inanıyorum ki seyircilerde çok gülecektir" ifadelerini kullandı.