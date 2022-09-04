İrem Derici'nin göğüsleriyle ilgili itirafı olay oldu

İrem Derici bu soruya "Aa memelerim. Çok seviyorum çünkü gerçek değil. Hayatımın yatırımıdır yani ben yaptırdığım dönem Euro-dolar böyle değildi. 4 bin Euro'ya yaptırdım ben bunları satsam hepimiz köşeyi döneriz. Ve güzel yapıldı yurt dışında tanıştığım insanlar hiç anlamıyor. Bayılıyorum memelerime" yanıtını verdi.