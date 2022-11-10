İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş
Attığı her adım ile olay yaratan ünlü şarkıcı İrem Derici, son paylaşımı ile adeta akılları başlardan aldı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisini aldattığı iddia edilen Cem Belevi'den ayrıldıktan sonra uzun süredir aşk haberleriyle gündeme gelmiyor.
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Konserden konsere koşan güzel şarkıcı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
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Son paylaşımında sütyenli poz veren Derici'ye yorum yağdı.
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100 bin beğeniyi geçen fotoğrafa çok sayıda yorum da geldi.
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