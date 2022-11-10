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  4. İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş

İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş

Attığı her adım ile olay yaratan ünlü şarkıcı İrem Derici, son paylaşımı ile adeta akılları başlardan aldı.

İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş - Resim: 1

Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisini aldattığı iddia edilen Cem Belevi'den ayrıldıktan sonra uzun süredir aşk haberleriyle gündeme gelmiyor.

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İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş - Resim: 2

Konserden konsere koşan güzel şarkıcı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

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İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş - Resim: 3

Son paylaşımında sütyenli poz veren Derici'ye yorum yağdı.

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İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş - Resim: 4

100 bin beğeniyi geçen fotoğrafa çok sayıda yorum da geldi. 

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