İrem Derici'nin yeni imajı beğeni topladı
Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı Cem Belevi ile tartışmalı bir şekilde yolunu ayıran İrem Derici yeni imajı ile gündem oldu.
Sosyal medya sayfasını sık sık kullanan isimler arasında yer alan İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmiyor.
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Son olarak Cem Belevi tarafından aldatıldığını iddia eden İrem Derici, aşk hayatından sonra özel hayatı ve iş hayatına konsantre oldu.
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İrem Derici, son olarak ise Instagram sayfasından yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. İrem Derici’nin yeni tarzı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Bir süredir birliktelik yaşadığı Cem Belevi'yle ihanet iddiaları sonrasında ayrılan ve her fırsatta gönderme de bulunan İrem Derici, son paylaşımıyla olay olmuştu.
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