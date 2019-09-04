İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı
Sosyal medyada aktif bir profil çizen İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı. Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı.
BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI
Sen Anlat Karadeniz'in yoğun geçen sezonunun ardından yaz aylarını tatil yaparak geçiren Helvacıoğlu, bikinili paylaşımlarına devam ediyor.