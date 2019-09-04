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  3. 04 Eylül 2019 16:28

İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sosyal medyada aktif bir profil çizen İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı. Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı.

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İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Sen Anlat Karadeniz'in yoğun geçen sezonunun ardından yaz aylarını tatil yaparak geçiren Helvacıoğlu, bikinili paylaşımlarına devam ediyor.

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İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Oyuncu dün de birlikte tatil yaptığı sosyal medya fenomeni olan yakın dostu Sebile Ölmez ile fotoğraflarını kalp emojisi koyarak paylaştı.

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