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  3. 10 Ağustos 2019 14:56

İrem Sak'ın panik anları

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren oyuncu İrem Sak, havuz başında keyif yaparken objektiflere yakalandı. Güzel oyuncu görüntülendiğini fark edince kabine saklandı.

İrem Sak'ın panik anları

Yazın gelmesiyle güney sahillerine akın eden ünlülere güzel oyuncu İrem Sak da dahil oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sak, havuz başında siyah bikinisiyle gazetecilerin objektifine yakalandı.

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İrem Sak'ın panik anları

Arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam eden İrem Sak, önceki gün Gümbet'teki otelin havuz başında güneşin keyfini sürdü.

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İrem Sak'ın panik anları

Hürriyet'in haberine göre, görüntülendiğinden habersiz güneşlendiği sırada habercileri fark eden oyuncu, telaşla yerinden kalkıp kabine girdi ve uzun süre orada kaldı.

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İrem Sak'ın panik anları

Fiziği ve güzelliği ile binlerce iltifat alan başarılı oyuncunun panik halleri, bikinili görüntülenmek istemiyor yorumlarına sebep oldu.

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