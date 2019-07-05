Irmak Ünal deniz sezonunu açtı
İki çocuk annesi Irmak Ünal, önceki gün çocukları Kayla ve Vadi ile beraber denize girerken görüntülendi. Düzenli spor yapan ve vaktinin çoğunu spor salonunda geçiren Irmak Ünal, fit vücudu ile dikkat çekti.
İki çocuk annesi Irmak Ünal, önceki gün çocukları Kayla ve Vadi ile beraber denize girerken görüntülendi.
Düzenli spor yapan ve vaktinin çoğunu spor salonunda geçiren Irmak Ünal, fit vücudu ile dikkat çekti.
Irmak Ünal, çocukları ile suda neşeli anlar geçirirken, kaslı yapısı ile ilgi odağı oldu. (Milliyet)