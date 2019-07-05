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  3. 05 Temmuz 2019 10:32

Irmak Ünal deniz sezonunu açtı

İki çocuk annesi Irmak Ünal, önceki gün çocukları Kayla ve Vadi ile beraber denize girerken görüntülendi. Düzenli spor yapan ve vaktinin çoğunu spor salonunda geçiren Irmak Ünal, fit vücudu ile dikkat çekti.

Irmak Ünal deniz sezonunu açtı

İki çocuk annesi Irmak Ünal, önceki gün çocukları Kayla ve Vadi ile beraber denize girerken görüntülendi.

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Irmak Ünal deniz sezonunu açtı

Düzenli spor yapan ve vaktinin çoğunu spor salonunda geçiren Irmak Ünal, fit vücudu ile dikkat çekti.

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Irmak Ünal deniz sezonunu açtı

Irmak Ünal, çocukları ile suda neşeli anlar geçirirken, kaslı yapısı ile ilgi odağı oldu. (Milliyet)

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Irmak Ünal deniz sezonunu açtı

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