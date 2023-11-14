Irmak Ünal karın kaslarıyla şov yaptı
Oyunculuğu bırakıp kariyerine yoga eğitmeni olarak devam eden ve bundan 2 yıl önce Türkiye'yi terk ederek Bali adasına yerleşen Irmak Ünal karın kaslarıyla şov yaptı.
Usta sanatçı Cihan Ünal'ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.
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Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı.
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Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşınmıştı.
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Ünlü oyuncu, "Tek amacım Kayla ve Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum" açıklamasını yapmıştı.
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