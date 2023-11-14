Irmak Ünal karın kaslarıyla şov yaptı

Ünlü oyuncu, "Tek amacım Kayla ve Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum" açıklamasını yapmıştı.