Irmak Ünal karın kaslarıyla şov yaptı
Oyunculuğu bırakıp kariyerine yoga eğitmeni olarak devam eden ve bundan 2 yıl önce Türkiye'yi terk ederek Bali adasına yerleşen Irmak Ünal karın kaslarıyla şov yaptı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Usta sanatçı Cihan Ünal'ın eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.
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Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı.
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Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşınmıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isim şimdi de bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
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