İş başvurusu reddedildi ! Sebebi ise Instagram pozları
İş başvurusu yaptığı şirket sosyal medya hesabı olan Instagram profili nedeniyle reddedildi. Başvurusu reddedilen kadına sosyal medyadan destek yağdı.
İş başvurusu yaptığı şirket, Instagram'daki pozları yüzünden işe kabul edilmeyen ve üstüne fotoğrafı şirket sayfasından paylaşılan kadına sosyal medyadan destek yağdı.
Tüm dünyada işverenlerin işe alım kriterleri farklı. Bu kriterler kimi zaman yasalarla da belirlenmiş durumda. Örneğin ABD'de fotoğraflı öz geçmiş istemek, yaş ve özel hayat soruları sormak yasak.
Ayrımcılığın önüne geçmek için devletler ve çalışma bakanlıkları bu tür önlemler alsa da, işverenler her zaman kendi kriterlerini uygulamanın bir yolunu buluyor.