İş dünyasının güzel eskortunun kazancı dudak uçuklattı
ABD'de bir dönem şimdiki müşterileri gibi finans işleriyle uğraşan bir bankacı olan ancak bankacılığı bırakarak eskortluk yapan Çin kökenli güzelin aylık kazancı dudak uçuklattı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
ABD’de yaşayan ve eski bir bankacı olan şimdilerde ise eski meslektaşlarına eskortluk hizmeti veren Çin kökenli bir kadının itirafları gündeme bomba gibi düştü.
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Businnes Insider ve New York Post'un haberlerine göre, ABD’de yaşamını sürdüren Mia Lee isimli bir eskort 35 yaşında ve aynı zamanda eski bir bankacı.
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Lee müşterileri tarafından ilginç bulunan bir kadın olduğunun şu sözlerle ifade ediyor, “Müşterilerimin büyük çoğunluğu benim şimdiye kadar tanıştıkları en ilginç kadın olduğumu söylüyor. Eşsiz beceriler, ilgi alanları ve yaşam deneyimlerinin bir bileşimine sahibim”
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Yaptığı açıklamada kendisini psikopat olarak betimleyen eskort Lee, işinin yanı sıra dövüş sanatları, lüks araba ve ithal purolara düşkün olduğunu söyledi.
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