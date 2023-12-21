İş dünyasının güzel eskortunun kazancı dudak uçuklattı

Lee müşterileri tarafından ilginç bulunan bir kadın olduğunun şu sözlerle ifade ediyor, “Müşterilerimin büyük çoğunluğu benim şimdiye kadar tanıştıkları en ilginç kadın olduğumu söylüyor. Eşsiz beceriler, ilgi alanları ve yaşam deneyimlerinin bir bileşimine sahibim”