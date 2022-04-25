İş insanından güzel modele 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki teklifi!
OnlyFans yıldızı Alice Irving, milyarder bir iş insanının kendisine 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki ve cinsel ilişkiyi videoya alma teklifinde bulunduğunu iddia etti.
İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Alice, kendisine bu teklifte bulunan kişinin dünyaca tanına bir kişi olduğunu, kendisine ulaşıp kamera önünde kendisi ile cinsle ilişkiye girme karşılığında 1 milyon dolar vereceğini söyledi.
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Alice, teklifi kabul etmemesine rağmen iş insanının ısrarcı olduğunu söyledi.
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Alice, sıfırdan geldiği için böyle bir rakamın kendisi için çok büyük olduğunu, teklifi kabul etmek istemesine rağmen kariyerini bitireceği korkusu ile teklifi geri çevirmek zorunda kaldığını söyledi.
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Diğer yandan videonun internete sızacağından korktuğunu söyleyen Alice, teklifi geri çevirdikten sonra evrenden doğru karar verdiğine dair kendisine işaret geldiğini söyledi.
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