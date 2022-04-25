  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İş insanından güzel modele 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki teklifi!

İş insanından güzel modele 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki teklifi!

OnlyFans yıldızı Alice Irving, milyarder bir iş insanının kendisine 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki ve cinsel ilişkiyi videoya alma teklifinde bulunduğunu iddia etti.

İş insanından güzel modele 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki teklifi! - Resim: 1

İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Alice, kendisine bu teklifte bulunan kişinin dünyaca tanına bir kişi olduğunu, kendisine ulaşıp kamera önünde kendisi ile cinsle ilişkiye girme karşılığında 1 milyon dolar vereceğini söyledi.

1 / 13
İş insanından güzel modele 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki teklifi! - Resim: 2

Alice, teklifi kabul etmemesine rağmen iş insanının ısrarcı olduğunu söyledi.

2 / 13
İş insanından güzel modele 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki teklifi! - Resim: 3

Alice, sıfırdan geldiği için böyle bir rakamın kendisi için çok büyük olduğunu, teklifi kabul etmek istemesine rağmen kariyerini bitireceği korkusu ile teklifi geri çevirmek zorunda kaldığını söyledi.

3 / 13
İş insanından güzel modele 1 milyon dolar karşılığında cinsel ilişki teklifi! - Resim: 4

Diğer yandan videonun internete sızacağından korktuğunu söyleyen Alice, teklifi geri çevirdikten sonra evrenden doğru karar verdiğine dair kendisine işaret geldiğini söyledi.

4 / 13