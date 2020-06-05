Işıl Reçber jüri üyesi oldu

Daha sonra Rüştü Reçber'den müjdeli haber gelirken Işıl Reçber sosyal medya hesaplarından sağlık personeline yönelik olarak, “Hepiniz birer kanatsız meleksiniz iyi ki varsınız. Hülya İrem, Yasemin, Kubilay, Mücahit hoca ilk 24 saatimiz için Allah sizlerden razı olsun. Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

