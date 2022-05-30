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Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet

Işıl ve Rüştü Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini Londra'da kutlarken, Işıl Reçber'den duygusal bir mesaj geldi.

Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet - Resim: 1

Rüştü-Işıl Reçber, 1997’de nikah masasına oturmuştu. Evlendiklerinde Rüştü 23, Işıl Reçber 18 yaşındaydı.

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Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet - Resim: 2

Dün evlilik yıldönümlerini Londra’da kutladılar.

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Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet - Resim: 3

Işıl Reçber, “Bu sene bizim gümüş yılımız. 25 yıl oldu. Birlikte büyüdük, aile olduk. Rüştü ile her şeye evet” dedi.

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Işıl Reçber: Rüştü ile her şeye evet - Resim: 4

Işıl Reçber, “Rüştü’yü 16-17 yaşımda tanıdım. Bir gün bile pişman olmadım” diye konuştu.

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