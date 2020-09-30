Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi
Şarkıcı Işın Karaca, önceki gün sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber balon müzesini gezen ünlü şarkıcı, “Aslında kızım Mia’ya ayakkabı bakmaya gelmiştim ama rengarenk balonları görünce dayanamadım.” dedi.
"1 AYDA 7 KİLO GİTTİ"Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki; ‘Biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum.” dedi.
"KONSER VERMEYİ UNUTTUK" Işın Karaca, konserlerin durdurulmasıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi: Yeni şarkılar yaptık yakın zamanda geliyor. Onun dışında biz bir yılda iki konser verdik. Konser vermeyi unuttuk diyebiliriz. Türkiye'de şu an sahneye çıkışta fiyatını düşürmeyen kimse yok. Biz buradan para kazanıp vergimizi buradan ödüyoruz.