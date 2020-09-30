Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi

"KONSER VERMEYİ UNUTTUK" Işın Karaca, konserlerin durdurulmasıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi: Yeni şarkılar yaptık yakın zamanda geliyor. Onun dışında biz bir yılda iki konser verdik. Konser vermeyi unuttuk diyebiliriz. Türkiye'de şu an sahneye çıkışta fiyatını düşürmeyen kimse yok. Biz buradan para kazanıp vergimizi buradan ödüyoruz.