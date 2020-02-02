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  3. 02 Şubat 2020 14:41

Işın Karaca 19 yaş küçük aşkıyla ilk kez el ele

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile ilk kez el ele görüntülendi.

Işın Karaca 19 yaş küçük aşkıyla ilk kez el ele

Eski eşi Tuğrul Odabaş’ın Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmesinin ardından Işın Karaca da yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile el ele ortaya çıktı.

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Işın Karaca 19 yaş küçük aşkıyla ilk kez el ele

Önceki gün Acıbadem Akasya AVM’de objektife yansıyan çift, muhabirleri fark edince şaşırdı.

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Işın Karaca 19 yaş küçük aşkıyla ilk kez el ele

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Karaca, müzisyen sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca “Bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde, ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz” dedi.“Evlilik olur mu?” sorusuna da “İkimizin de öyle bir düşüncesi yok” yanıtını verdi.

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Işın Karaca 19 yaş küçük aşkıyla ilk kez el ele

Birlikte ‘best of’ albümü hazırlayacaklarını açıklayan Can Yapıcıoğlu ise ilişkisiyle ilgili “Güzel gidiyor, çok mutluyuz” demekle yetindi.

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