Işın Karaca 19 yaş küçük aşkıyla ilk kez el ele

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Karaca, müzisyen sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca “Bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde, ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz” dedi.“Evlilik olur mu?” sorusuna da “İkimizin de öyle bir düşüncesi yok” yanıtını verdi.

