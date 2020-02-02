Işın Karaca 19 yaş küçük aşkıyla ilk kez el ele
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile ilk kez el ele görüntülendi.
Eski eşi Tuğrul Odabaş’ın Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmesinin ardından Işın Karaca da yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile el ele ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Karaca, müzisyen sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca “Bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde, ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz” dedi.“Evlilik olur mu?” sorusuna da “İkimizin de öyle bir düşüncesi yok” yanıtını verdi.