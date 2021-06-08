Işın Karaca da estetik kervanına katıldı
Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen, "Filtreler sayesinde hepimiz androjen gibiyiz" diyen Işın Karaca estetik yaptırdı.
Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen, "Filtreler sayesinde hepimiz androjen gibiyiz" diyen Işın Karaca estetik yaptırdı.
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Son dönemdeki sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Karaca, yüzündeki değişimle olay oldu.
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Estetik operasyon geçirdikten sonra öncesini ve sonrasını paylaşan şarkıcı, Fransız askısının yeni sürümü olan yöntemi yaptırdığını açıkladı.
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Karaca, "Elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar dolgunlaştı, çene biraz sivrildi" açıklamasını yaptı.
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