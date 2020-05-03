Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!
Popçu Hadise'nin hem Türkiye, hem Kıbrıs’ta vereceği 20’den fazla konseri iptal edildi. Bu konunun çok konuşulması üzerine Işın Karaca da isyan etti: Tüm dünya durmuş, Hadise’nin zararını mı konuşacağız?
Hadise karantina günlerini oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile geçiriyor. Popçunun, salgın başladığından beri tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs’ta vereceği 20’den fazla konseri iptal edildi.
Bu konu sosyal medyada gündemi işgal edince Hadise gibi salgın yüzünden sahneye çıkamayan Işın Karaca meslektaşına isyan etti.