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  3. 03 Mayıs 2020 11:05

Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!

Popçu Hadise'nin hem Türkiye, hem Kıbrıs’ta vereceği 20’den fazla konseri iptal edildi. Bu konunun çok konuşulması üzerine Işın Karaca da isyan etti: Tüm dünya durmuş, Hadise’nin zararını mı konuşacağız?

Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!

Hadise karantina günlerini oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile geçiriyor. Popçunun, salgın başladığından beri tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs’ta vereceği 20’den fazla konseri iptal edildi. 

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Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!

1 milyon TL’den fazla maddi kaybının bulunduğu söyleniyor.

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Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!

Bu konu sosyal medyada gündemi işgal edince Hadise gibi salgın yüzünden sahneye çıkamayan Işın Karaca meslektaşına isyan etti. 

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Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!

“Tüm dünya durmuş, Hadise’nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes valla pes” açıklamasını yaptı.

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