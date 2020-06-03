Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti!
Koronavirüs salgını nedeniyle ailesi ile birlikte kendisini Urla'da karantinaya alan alan şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından gelen taciz mesajını ifşa etti. Karaca, "Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.
Şarkıcı, "Her eline iletişim aracı alan ya hakaret ediyor ya da taciz. İnsanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.
Şarkıcı Işın Karaca, tüm dünyayı altüst eden koronavirüs salgınına karşı gerekli kurallara uyarak, bu süreçte kızı Mia ve müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Urla'daki evinde izole oluyor.