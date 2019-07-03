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  3. 03 Temmuz 2019 16:18

Işın Karaca tatil sezonunu açtı

Şarkıcı Işın Karaca, eşi Turgay Odabaşı ve kızları Mia ile Bodrum'da tatile çıktı. 40 kilo veren ünlü şarkıcı bikinili görüntülendi.

Işın Karaca tatil sezonunu açtı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca yoğun geçen iş temposunun ardın tatil sezonunu eşi ve kızıyla birlikte Bodrum'da açtı. Türkbükün'de bir otel iskelesinden eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile görüntülendi.

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Işın Karaca tatil sezonunu açtı

AİLESİYLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI
Karaca bir müddet güneşlendikten sonra eşi ve kızı ile el ele tutuşarak iskeleden denize atladı.

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Işın Karaca tatil sezonunu açtı

Karaca, eşi ve kızının denizde keyifli vakit geçirdi. Işın Karaca bir ara kızı Mia'yı sırtına alarak yüzdürdü. 105 kilodan 65 kiloya düşen Işın Karaca, bikinili görüntülenmekten de kaçınmadı.



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Işın Karaca tatil sezonunu açtı

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ile 28 Aralık 2016'da dünya evine girmişti.

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