Işın Karaca uzaklaştırma kararı aldırdı

Brezilya’da hapis cezası alan ve uyuşturucu kullandığı için tanınmaz hale gelen fotoğrafçı-yönetmen, geçtiğimiz hafta tahliye oldu. Karaca’nın, önümüzdeki günlerde annesi Hicran Doğan’ın aldığı uçak biletiyle İstanbul’a döneceği konuşulan Doğan’ın kendisine, kızı Mia’ya, şimdiki eşine ve ailesine yaklaşmaması için mahkeme kararı aldırdığı ve endişeli olduğu öğrenildi.



