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  3. 17 Mart 2018 09:24

Işın Karaca uzaklaştırma kararı aldırdı

Şarkıcı Işın Karaca, hırsızlıktan hapis yatan ve tahliye olan eski eşi Sedat Doğan için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Işın Karaca uzaklaştırma kararı aldırdı

İki yıl evli kaldığı, çocuğunun babası Sedat Doğan’ın tahliye olması, Işın Karaca’yı tedirgin etti.

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Işın Karaca uzaklaştırma kararı aldırdı

Milliyet'ten Abdullah Malkoç'un haberine göre şarkıcı, mahkemeye başvurarak eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Işın Karaca uzaklaştırma kararı aldırdı

Karaca’yla boşandıktan sonra adı dolandırıcılık ve hırsızlık gibi adli olaylara karışan Doğan, Türkiye’yi terk ederek Brezilya’ya gitmiş ve bir restoranda hırsızlık yaparken yakalanmıştı.

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Işın Karaca uzaklaştırma kararı aldırdı

Brezilya’da hapis cezası alan ve uyuşturucu kullandığı için tanınmaz hale gelen fotoğrafçı-yönetmen, geçtiğimiz hafta tahliye oldu. Karaca’nın, önümüzdeki günlerde annesi Hicran Doğan’ın aldığı uçak biletiyle İstanbul’a döneceği konuşulan Doğan’ın kendisine, kızı Mia’ya, şimdiki eşine ve ailesine yaklaşmaması için mahkeme kararı aldırdığı ve endişeli olduğu öğrenildi.

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