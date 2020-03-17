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  3. 17 Mart 2020 12:00

Işın Karaca'dan 14 gün karantina yalanlaması

Şarkıcı Işın Karaca, kendisi hakkında yapılan 'gözlem ve karantina kurallarına uymadı' şeklindeki haberleri sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı.

Işın Karaca'dan 14 gün karantina yalanlaması

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Hollanda tatili yapan ve tatil dönüşü sonrasında da gündelik hayatına dönen Işın Karaca, sosyal medya hesabından eleştirilmişti.

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Işın Karaca'dan 14 gün karantina yalanlaması

Kendisi hakkında yapılan ‘gözlem ve karantina kurallarına uymadı’ haberleri sonrasında sessizliğini bozan ve sanıldığının aksine böyle bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Işın Karaca, açıklamada bulundu.

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Işın Karaca'dan 14 gün karantina yalanlaması

Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile görüldüğü bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Işın Karaca, kendilerini evlerine kapattığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

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Işın Karaca'dan 14 gün karantina yalanlaması

“14 gün kuralına en çok uyanlar biziz arkadaşlar! Bazı gazetecilerin yazdığı gibi gezmiyoruz! Evet yurt dışına çıktık ve evet döner dönmez de İzmir'deki evimize kapandık. Özel aracımızla, özel mülkümüze geldik! Kimseyle irtibatta değiliz!

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