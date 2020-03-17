Işın Karaca'dan 14 gün karantina yalanlaması
Şarkıcı Işın Karaca, kendisi hakkında yapılan 'gözlem ve karantina kurallarına uymadı' şeklindeki haberleri sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı.
Geçtiğimiz hafta sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Hollanda tatili yapan ve tatil dönüşü sonrasında da gündelik hayatına dönen Işın Karaca, sosyal medya hesabından eleştirilmişti.
Kendisi hakkında yapılan ‘gözlem ve karantina kurallarına uymadı’ haberleri sonrasında sessizliğini bozan ve sanıldığının aksine böyle bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Işın Karaca, açıklamada bulundu.
Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile görüldüğü bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Işın Karaca, kendilerini evlerine kapattığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı: