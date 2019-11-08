Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ı ''büyü'' mü ayırdı ?

Ünlü şarkıcıya Tuğrul Odabaş’ın “Mia benim kızım” açıklaması hakkında ne düşündüğü de soruldu. Karaca şöyle yanıt verdi: “Yukarıda Allah var, çok emeği var. Kimse tersini söylemiyor. Tabii ki onların ilişkilerine karışmam. Birbirlerini çok seviyorlar. Karışacak bir şey yok yani.”

