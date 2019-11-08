Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ı ''büyü'' mü ayırdı ?
Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın 3 yıllık evliliği tek ceselde bitti. Boşanma sonrası ayrılık nedenini bilmediğini söyleyen Odabaş, eşine büyü yapıldığını iddia edildi.
Adliye çıkışı TV8 muhabiri Ayhan Oral’la sohbet eden Odabaş, “Işın bir sabah uyandı, annesine giderek ‘Beni bu adamdan boşa’ dedi. İhanet yok, evde büyü maddeleri bulundu. Kadına büyü yapmışlar” dedi. Odabaş’ın bu sözleri, magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, önceki gün Bebek’te görüntülenen Işın Karaca, Odabaş’ın sözlerini haber yapan muhabire tepki gösterdi. Şarkıcı, “Sen benimle hiç konuşma, çok ayıp ediyorsun. Seninle muhabbetim bitmiştir” diyerek sitem etti.
Delirmiş olabilir misiniz
Işın Karaca, büyü iddiasıyla ilgili sorulara tepki gösterdi: “Ne büyüsü arkadaşlar! Bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Delirmiş olabilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Son derece normal bir boşanma, insanlar küser, insanlar boşanır. Hayat devam ediyor. Herkesin sağduyulu olmasını istiyorum.”