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  4. Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'ın Simge Sağın'a yaptığı Wanda Nara esprisine sert tepki

Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'ın Simge Sağın'a yaptığı Wanda Nara esprisine sert tepki

Işın Karaca, 50. Altın Kelebek Töreni'nde "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülüne layık görülen güzel şarkıcı Simge Sağın'ı anons ederken Wanda Nara "esprisi" yapan Sinan Akçıl'a tepki gösterdi.

Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'ın Simge Sağın'a yaptığı Wanda Nara esprisine sert tepki - Resim: 1

Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın yaptığı 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vuran anlardan biri de Sinan Akçıl'ın "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülüne layık görülen güzel şarkıcı Simge Sağın'ı sahneye çağırdı anlardı.

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Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'ın Simge Sağın'a yaptığı Wanda Nara esprisine sert tepki - Resim: 2

Sinan Akçıl, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü Simge Sağın'a vermek için meslektaşını sahneye davet ederken dikkat çeken bir ifade kullandı.

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Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'ın Simge Sağın'a yaptığı Wanda Nara esprisine sert tepki - Resim: 3

Sinan Akçıl "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" diyerek ödülü anons etti. Ancak bu espri büyük tepki çekti.

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Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'ın Simge Sağın'a yaptığı Wanda Nara esprisine sert tepki - Resim: 4

Ünlü şarkıcı Işın Karaca paylaşımda "Bu nasıl bir çirkin uslup! Hepinizden çok çalışan kadınlara gösterdiğiniz şiddet abası hiç yakışıyor mu! Espri böyle bir şey değil! Simgeye kocaman alkışlar.." dedi.

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