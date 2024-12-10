Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'ın Simge Sağın'a yaptığı Wanda Nara esprisine sert tepki
Işın Karaca, 50. Altın Kelebek Töreni'nde "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülüne layık görülen güzel şarkıcı Simge Sağın'ı anons ederken Wanda Nara "esprisi" yapan Sinan Akçıl'a tepki gösterdi.
Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın yaptığı 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vuran anlardan biri de Sinan Akçıl'ın "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülüne layık görülen güzel şarkıcı Simge Sağın'ı sahneye çağırdı anlardı.
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Sinan Akçıl, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü Simge Sağın'a vermek için meslektaşını sahneye davet ederken dikkat çeken bir ifade kullandı.
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Sinan Akçıl "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" diyerek ödülü anons etti. Ancak bu espri büyük tepki çekti.
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca paylaşımda "Bu nasıl bir çirkin uslup! Hepinizden çok çalışan kadınlara gösterdiğiniz şiddet abası hiç yakışıyor mu! Espri böyle bir şey değil! Simgeye kocaman alkışlar.." dedi.
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