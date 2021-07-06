İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İlk kez konuştu
Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, annesi ve nişanlısı arasında yaşanan sorunlar hakkında konuştu. Nişanlısı ile henüz konuşmadıklarını belirten Balaban, memleketine gittiğinde ailelerle görüşeceğini söyledi.
Milli güreşçi İsmail Balaban, Survivor 2021'de yarıştığı dönemde ödül oyununda annesi ile görüşmüş ve duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Balaban'ın annesi, "Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" diyerek nişanı attıklarını söylemişti.
"MEMLEKETE GİDİNCE GÖRÜŞECEĞİM"
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılıp ayrılmadığını ilk kez açıkladı. Konu hakkında aylar sonra konuşan İsmail Balaban, "Adadayken annenle telefon konuşmanda, nişanlınla ailen arasında bir sorun yaşandığını öğrendin. Şimdi durum nasıl?" sorusuna Balaban şöyle yanıt verdi: "Daha konuşmadık. Memlekete gidince hem ailemle hem onunla görüşeceğim."
"YAŞADIKLARIMI DIŞARI YANSITMAMAYA ÇALIŞTIM"
Balaban, "Zor muydu o dönem?" sorusuna ise, "İletişim oyununda annemle konuşacağımı duyunca çok sevindim. Ama annem bir anda telefonda ağlamaya başladı. Çok üzüldüm, ağladım, etkilendim ama güçlü kalmaya çalıştım. 'Bir şeyler yaşanmış ama bu adada bir hedefim var' diye düşündüm. Dışarıya yansıtmamaya çalıştım ama zordu" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Yarışmacı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, telefonda oğlunun nişanlısı için, "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" demişti.