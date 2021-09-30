İsmail Balaban, Survivor İlayda Şeker'i yorumsuz bırakmıyor
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve son günlerde İsmail Balaban ile aşk yaşadığı söylenen İlayda Şeker sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.
Survivor İlayda Şeker, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, yarışmada söylemleri ve performansı ile dikkat çekmişti. Survivor İlayda şimdi de İsmail Balaban ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.
Aşk dedikodularıyla gündemde olan Şeker'in sosyal medya pozları da olay oluyor. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker'in yarışmadan sonraki değişimi de gözlerden kaçmıyor. Survivor İlayda'nın kaşlarını kaldırıp, dudak dolgusu yaptırdığı iddiası da daha önce gündem olmuştu.
İlayda Şeker'in iddialı pozlarını Balaban da yorumsuz bırakmıyor. İsmail Balaman aşk iddialarıyla anılan İlayda'ya ateş emojisi yanında bir de "İloş" diye sesleniyor.
Survivor İlayda ise Balaban'a "İsom" diyor.