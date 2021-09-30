İsmail Balaban, Survivor İlayda Şeker'i yorumsuz bırakmıyor

Aşk dedikodularıyla gündemde olan Şeker'in sosyal medya pozları da olay oluyor. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker'in yarışmadan sonraki değişimi de gözlerden kaçmıyor. Survivor İlayda'nın kaşlarını kaldırıp, dudak dolgusu yaptırdığı iddiası da daha önce gündem olmuştu.