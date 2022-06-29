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  4. İsmail Hacıoğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

İsmail Hacıoğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı.

İsmail Hacıoğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı - Resim: 1

Yahşi Cazibe dizisindeki Cazibe karakteriyle tanınan Aslıhan Gürbüz ile yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu birbirine gönüllerini kaptırdı.

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İsmail Hacıoğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı - Resim: 2

Sevgili oldukları aktarılan çiçeği burnunda çift, birlikte tatile gitti.

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İsmail Hacıoğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı - Resim: 3

KARADENİZ'DE TATİL
Mahkum dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Hacıoğlu ile başarılı oyuncu Gürbüz, hafta sonu Karadeniz seyahatleri sırasında birlikte görüldü.

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İsmail Hacıoğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı - Resim: 4

Meslektaşları yoğun koşuşturmadan kaçmak için Ege sahillerini tercih ederken, yeni aşıklar Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti.

 

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