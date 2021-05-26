İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı

“Çocuk” dizi setinde tanışan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran’ın aşkına nazar değdi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, 2020 yılında Duygu Kumarki’den boşandıktan kısa süre sonra Çağıran ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi. 1.5 yıldır birlikte olan ünlü çiftin, karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldıkları öğrenildi.