İstanbullular Yıldız Tilbe ile normalleşti

Konser öncesi görüşlerini belirten müzik severler, heyecanlı olduklarını belirtirken, tedbirlerin yerinde olduğunu söylediler. Bir müzik sever, "Heyecanlıyız, uzun süreden beri ilk defa geliyoruz" dedi. Konsere ihtiyaç olduğunu belirten başka bir müzik sever ise, "Güzel olur umarım. Biz de deşarj oluruz. Açık hava olacağı için çok tedirgin değilim ama konsere ihtiyacımız da vardı" diye konuştu. Tedbirleri değerlendiren bir vatandaş ise, "Bence güvenlik sistemi gayet uygun. Ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılıyor. Bu süreç içerisinde insanların eğlenmesinde her hangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Açık havada olması koronavirüs şartlarında daha uygun" şeklinde konuştu.