''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Nurgül Yeşilçay'ın el emeği göz nuru yeni evi olay oldu
İstanbul'u terk etme kararı alan ünlüler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay'ın yaz boyunca yapmaya uğraştığı doğa içindeki tek katlı mini evini gören hayran kaldı.
Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ekranlardan ve kameralardan uzak yaşantısında sonunda hayali olan doğanın içindeki evine kavuştu.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Nurgül Yeşilçay İzmir'e yerleşti ve kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı.
Nurgül Yeşilçay inşaat süresinde çekiği videoları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Tek kattan oluşan havuzlu müstakil evin sadeliği ise göz kamaştırdı.
