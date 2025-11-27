''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Nurgül Yeşilçay'ın köy hayatını görenler gözlerine inanamadı
İstanbul'u terk etme kararı alan ünlüler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay yaz boyunca inşaatını tamamladığı tek katlı mini evinde doğa içinde bir hayata başladı. Artık ot biçiyor, ağaç kesiyor hatta kepçe bile kullanıyor...
Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ekranlardan ve kameralardan uzak yaşantısında sonunda hayali olan doğanın içindeki evine kavuştu.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Nurgül Yeşilçay İzmir'e yerleşti ve kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı.
Nurgül Yeşilçay inşaat süresinde çekiği videoları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı.
Geçtiğimiz aylarda aldığı radikal kararla İzmir'in köyüne yerleşen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, traktör sürüp elektrikli testere kullandığı anları paylaştı.
