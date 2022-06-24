İstanbul’un en değerli ilçeleri belli oldu: Yüzde 250 artış...

Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy ortalama konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu ilçeler olarak öne çıtı. Beşiktaş’ta ortalama konut metre kare fiyatı 50 bin 838 TL, ortalama konut fiyatı 7 milyon 778 bin 214 TL oldu. Beşiktaş’tan sonra en değerli ilçe olan Sarıyer’de ortalama konut metrekare fiyatı 49.018 TL, ortalama fiyat 7 milyon 401 bin 718 TL oldu.