İşte Acun Ilıcalı'nın ''mucize çocuk'' dediği
TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın küçük yaşta trafik kazası geçirip hayatta kaldığı için 'mucize çocuk' dediği büyük kızı Banu Ilıcalı, duru güzelliğiyle büyüledi
Acun hayatının en zor anlarım dediği kaza olayını şu şekilde anlatmıştı:
"Çok sevdiğim babaanne ve dedemi trafik kazasında yitirdim. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bir arabanın altında kaldılar. Bu olaydan 4 yıl sonra aynı korkunç kader bu kez anne - babamı buldu.
Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, 'Siz gidin daha sonra geleceğim' dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı.