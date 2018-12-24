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  3. 24 Aralık 2018 11:35

İşte Acun Ilıcalı'nın ''mucize çocuk'' dediği

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın küçük yaşta trafik kazası geçirip hayatta kaldığı için 'mucize çocuk' dediği büyük kızı Banu Ilıcalı, duru güzelliğiyle büyüledi

İşte Acun Ilıcalı'nın ''mucize çocuk'' dediği

Acun Ilıcalı'nın 'mucize çocuk' dediği büyük kızı Banu Ilıcalı, babasıyla birlikte poz verdi.

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İşte Acun Ilıcalı'nın ''mucize çocuk'' dediği

Acun hayatının en zor anlarım dediği kaza olayını şu şekilde anlatmıştı:

"Çok sevdiğim babaanne ve dedemi trafik kazasında yitirdim. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bir arabanın altında kaldılar. Bu olaydan 4 yıl sonra aynı korkunç kader bu kez anne - babamı buldu.

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İşte Acun Ilıcalı'nın ''mucize çocuk'' dediği

Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, 'Siz gidin daha sonra geleceğim' dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı.

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İşte Acun Ilıcalı'nın ''mucize çocuk'' dediği

Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım çok ağır yaralanmış.

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