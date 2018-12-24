İşte Acun Ilıcalı'nın ''mucize çocuk'' dediği

Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, 'Siz gidin daha sonra geleceğim' dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı.



