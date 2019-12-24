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  3. 24 Aralık 2019 09:59

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile komedyen Doğu Demirkol'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü çift, Mecidiyeköy'de birlikte görüntülendi.

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile son dönemin komedi dalında yükselen isimleri arasında yer alan Doğu Demirkol'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

İddialara göre; ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. İkilinin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü.

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Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi

Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'nin önünde objektiflere takıldılar.

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Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi

Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla noktalamıştı.

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Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi

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